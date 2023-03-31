İngiltere'de gıda tedarikçileri hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:42

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:42

İngiltere merkezli Farmer's Weekly, yasal nedenlerle adı açıklanmayan bir et tedarikçisinin en az 2020 yılına kadar süpermarketlere yanlış etiketlenmiş ve bazen de bozuk domuz eti sattığını iddia etti.

Farmer's Weekly, satılan domuz etinin bir kısmının hazır yemeklere, kişlere ve sandviçlere girdiğini öne sürdü.

Gıda Standartları Ajansı (FSA), Farmer's Weekly ortaya attığı iddiaları soruşturmak üzere bir çalışma başlattı.

FSA'nın Ulusal Gıda Suçları Birimi başkan yardımcısı Andrew Quinn, "Bir tedarikçinin aslında Güney Amerika ve Avrupa kaynaklı olduğu halde İngiliz etiketli ürünleri nasıl temin ettiğine ilişkin cezai bir soruşturma yürütüyoruz. Ortak kuruluşlarımızla birlikte, olası gıda hijyeni ihlalleri de dahil olmak üzere tüm yeni soruşturma hatlarını inceliyoruz ve halk sağlığını korumak için gerektiğinde harekete geçiyoruz" dedi.

Andrew Quinn, "Maliyet baskılarının ve diğer zorlukların gıda sahtekarlığı risklerinin artabileceği anlamına geldiği bir dönemde, gıda zincirinde yer alan herkesin gıdanın güvenli ve söylendiği gibi olmasını sağlamak için çalışması hayati önem taşımaktadır" diye ekledi.

"DOLANDIRICILIK ARTABİLİR"

FSA, gıda tedarik zinciri dolandırıcılığının sektördeki enflasyon maliyeti nedeniyle artabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu ise "Gıda Standartları Ajansı'nın görevi dolandırıcılığı önlemek için perakendecilerle birlikte çalışmaktır. Devam etmekte olan bir soruşturma hakkında yorum yapamasak da, perakendeciler FSA'yı söz konusu tedarikçiye yönelik soruşturmasında destekleyecektir" açıklamasında bulundu.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Komitesi Başkanı Robert Goodwill, Farmers Weekly'nin raporunu okuyunca "dehşete düştüğünü" belirterek, "Raporda Gıda Standartları Kurumu'nun bu operatörler tarafından yanlış yönlendirildiği ve kandırıldığı çok açık. O halde FSA'nın şu anda bulunduğu Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı yerine Defra'ya bağlanması için bir gerekçe var mı?" dedi.

Öte yandan İngiltere Çevre Bakanı Therese Coffey soruşturmanın "ilginç" olduğuna işaret ederek, "Gıda Standartları Ajansı'nın bakanlık dışı bir departman olduğu ve Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'na karşı sorumlu olduğu doğru... aktif bir katılım var. Ancak önerdiği Hükümet mekanizması değişikliği ilgi çekici ve bunu Başbakan ile birlikte değerlendireceğim" diye konuştu.