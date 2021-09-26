İngiltere’de hayat durma noktasına geldi: İstasyonlara akın ettiler

26 Eylül 2021 Pazar, 14:17

BP'nin ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle bazı petrol istasyonlarını geçici olarak kapatılacağını duyurmasıyla araç sahipleri benzin istasyonlarına akın etti. İstasyonların önünde uzun kuyruklar oluşurken, çoğu istasyonda yakıt stoku tükendi.

Salgının yol açtığı tedarik sorunların yanısıra enerji fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından şoför sıkıntısının yaşandığı ülkede, süpermarket zincirlerinde de bazı ürünlere ulaşılamıyor, panik alımları rafların boşalmasına neden oldu.

Süpermarket zinciri Tesco, Noel öncesinde panik satın alma riski olduğu konusunda uyardı. Tedarik sorunları pek çok sektörü etkiledi. McDonald's, KFC ve Nando's gibi restoran zincirlerinde bazı ürünler bulunamıyor.

Tesco, İngiliz hükümetine 800 sürücü eksiği olduğunu söyledi. İşe alımlarda verilen 1000 sterlin tutarındaki nakit ikramiye ve maaş zamlarına rağmen yeterli sayıda şoför sayısına ulaşılamıyor.

Ülkede 100 bin şoför açığı olduğu belirtiliyor. Brexit'in ardından 20 bin şoför ülkesine dönerken son 18 ayda 50 bin İngiliz şoförün işi bıraktığı biliniyor. Hükümet, kamyon şoförleri için göçmen kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor.

İTİDAL ÇAĞRISI YAPTILAR

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, cumartesi günü ülkede son dönemde nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol istasyonlarının kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında bulundu.

Sürücülerin ihtiyaçları olduğu kadar benzin almaları halinde yeteri kadar stok bulunduğunu söyledi. İngiltere'de 6 rafineriyle 47 depolama tesisinin bulunduğunu kaydeden Shapps, ülkede benzin açığı sorunu olmadığını tekrarladı.

GIDA ÜRETİCİLERİNİ ZORLUYOR

Doğalgaz fiyatlarının keskin artışlar göstermesi, doğalgaza dayalı imalat sektörlerini de zora soktu. Artan girdi fiyatları nedeniyle bazı tesislerde gübre ve karbondioksit üretiminin durması stoklarda düşüşü beraberinde getirdi. İşgücü açığının yaşandığı gıda ve çiftçilik sektörleri de göçmen kurallarının gevşetilmesini talep ediyor.

Gıda üreticilerinin yoğun olarak kullandığı karbondioksit fiyatında yaşanan hızlı artış sonrası sektör temsilcileri, durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: BloombergHT