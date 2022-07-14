İngiltere'de İkinci tur oylamasında Rishi Sunak yine ilk sırada
İngiltere’de Başbakanlık yarışında düzenlenen ikinci tur oylamasında Rishi Sunak 101 oyla ilk sırada yer aldı.
İngiltere’de Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde ikinci tur oylaması tamamlandı.
İngiltere’de Başbakanlık yarışında düzenlenen ikinci tur oylamasında Rishi Sunak 101 oyla ilk sırada yer alırken, Penny Mordaunt 83 oyla ikinci oldu.
Rishi Sunak, 13 oy daha alarak 101 oyla birinci oldu. İkinci sırada ise 83 oyla Penny Mordaunt geldi. Üçüncü sırada, 64 oyla Dışişleri Bakanı Liz Truss yer aldı.
Bugün yapılan oylama sonuçlarına göre elenen aday Suella Braverman oldu. İlk turda 32 oy alan Braverman, ikinci turda 5 oy daha az alarak 27 oyla elendi.
İKİ ADAY KALANA KADAR OYLAMA DEVAM EDECEK
Başbakanlık yarışında Braverman'ın elenmesiyle geriye beş aday kaldı.
18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oylamalarda üç aday daha elenecek. 21 Temmuz itibarıyla kalan iki aday oy almak için siyasi kampanyalarını yürütmeye devam edecek.
İngiltere Başbakanı, 5 Eylül’de belli olacak.
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