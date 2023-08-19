İngiltere şokta: Bebek katilinin notları bulundu!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 14:49

Güncelleme: 19.08.2023 - 15:01

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester Mahkemesi, 33 yaşındaki Lucy Letby'nin, bakımını üstlendiği bebeklerin kanlarına ve midelerine hava enjekte ederek, onları gerekli ölçülerin çok üzerinde besleyerek, fiziksel olarak saldırarak veya insülinle zehirleyerek öldürdüğünü ortaya çıkarmıştı.

Letby'nin 2018 ve 2019 yıllarında polis tarafından soruşturmayla bağlantılı olarak iki kez tutuklandığı, Kasım 2020'de de tekrar tutuklandığı bildirildi.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) yaptığı açıklamada, Letby'nin 2015-2016 yılları arasında Chester Kontesi hastanesinin yenidoğan koğuşunda 13 bebeğe "gizlice saldırdığını" açıkladı.

Savcılar, kadının amacının "bebekleri öldürmek" ve meslektaşlarını "doğal bir ölüm nedeni" olduğuna inandırmak olduğunu ileri sürdü.

EVİNDE PİŞMANLIK İFADE EDEN NOTLAR BULUNDU

Polis, soruşturma sırasında Letby'nin evinde yaptığı aramada el yazısıyla yazılmış, çeşitli notlar buldu.

"Yaşamayı hak etmiyorum. Onları bilerek öldürdüm çünkü onlara bakacak kadar iyi değilim" diye yazan Letby, bir başka notunda ise "Ben korkunç kötü bir insanım" ve "Ben kötüyüm, bunu ben yaptım" ifadeleri yer aldı.

HÜKÜMETTEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşik Krallık hükümeti, "klinisyenler tarafından dile getirilen endişelerin nasıl ele alındığı" da dahil olmak üzere cinayetlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılmasını emretti.

Hükümet, soruşturmanın "ölümleri ve olayları çevreleyen koşulları" araştıracağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Steve Barclay, kurbanların ebeveynlerinin seslerinin soruşturma boyunca "duyulacağı" sözünü vererek, cevaplanması gereken birçok soru olduğunu belirtti.

Letby, 21 Ağustos'ta Manchester Crown Mahkemesinde hüküm giyecek.