İngiltere'de enflasyon 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:03

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:03

İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) izlediği temel enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondaki keskin düşüşe rağmen temmuz ayında gerilememesi nedeniyle, İngiltere'de kalıcı yüksek enflasyona ilişkin endişeler arttı.

Ulusal İstatistik Ofisi, merkez bankasının ve Reuters ekonomistlerinin tahmin ettiği gibi, yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) hazirandaki yüzde 7,9'dan temmuzda yüzde 6,8'e düştüğünü ve geçen yılın ekim ayındaki zirvesi olan yüzde 11,1'den epey gerilediğini açıkladı.

Enerji fiyatlarındaki düşüş sayesinde manşet enflasyonun gerilemesi, diğer birçok sanayileşmiş ülkeden daha yüksek enflasyonla karşılaşan İngiliz tüketicilerce memnuniyetle karşılanacak gibi gözüküyor.

Ancak çekirdek enflasyon ve tüketici hizmet fiyatlarındaki yeni fiyat katılığı işaretleri, BOE yetkililerinin uzun süreli yüksek enflasyon risklerine dair bu ay yaptıkları uyarılarını doğruladı.

ENFLASYONU YARIYA İNDİRME SÖZÜ

Enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, temmuzda bir önceki aya göre değişmeden yüzde 6,9'da kaldı ve Reuters'ın 6,8'lik beklentisinin üzerinde kaldı.

Çoğunlukla ücretlerden kaynaklanan yurt içi enflasyon baskısını yansıtan hizmet enflasyonu ise BOE'nin tahmininden biraz daha yüksek olan yüzde 7,2'den yüzde 7,4'e yükseldi.

Çekirdek enflasyondaki süreklilik, enflasyonu yıl sonuna kadar yarıya indirme sözü veren Başbakan Rishi Sunak için kötü bir haber olabilir.