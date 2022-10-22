İngiltere'de liderlik savaşı: Johnson tatilden döndü, Sunak favori aday

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:08

İngiltere'de Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından yeni Başbakanın kim olacağı tartışılmaya devam ediyor.

Eski İngiltere Başbakanı ve mevcut Başbakan adayı Boris Johnson, tatil için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nden ayrılarak Londra'ya döndü.

Boris Johnson, Liz Truss'un yerini almak için liderlik yarışına gireceğini söyledi.

İngiltere'de Başbakanlık için Boris Johnson, Penny Mordaunt ve Rishi Sunak'ın adaylığı öne çıkıyor.

İngiliz kulislerine göre, Rishi Sunak ve Boris Johnson'ın, eski Başbakan Liz Truss'un yerini alacak favori adaylar olduğu, ancak Penny Mordaunt'un da çok daha güvenilir bir birlik adayı olduğuna inanılıyor.

Penny Mordaunt'un 100 oy almasının pek mümkün gözükmediği konuşulurken, asıl yarışın Johnson ile Sunak arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Muhalifler ise Johnson'a bir şans daha vermenin yalnızca daha fazla tartışmaya ve hayal kırıklığına yol açacağını belirtiyor.



İngiliz uzman ve yatırımcıların görüşlerine göre Rishi Sunak'ın Başbakanlık yarışını kazanacağı öngörülüyor.

RİSHİ SUNAK

Boris Johnson yönetiminde Maliye Bakanı olarak görev yapan Rishi Sunak, pandemi sırasında ekonomik baskıyı hafifletmek için popüler önlemlerle kendi kişisel markasını ve popülaritesini oluşturdu.

Sunak, Liz Truss yönetimindeki ekonomi politikalarının sorumsuzca ve enflasyonist olduğu konusunda Liz Truss'u defalarca eleştirdi.

Sunak'ın destekçileri, şimdi onun ne kadar haklı olduğuna dikkat çekerek, onu ülkenin güvenilirliğini artırmak ve ülke ekonomisini ayakta tutmak için ideal aday olarak görüyorlar.

Rishi Sunak, önceki seçimde Liz Truss'tan daha fazla Muhafazakar milletvekilinin desteğini almasına rağmen son oylamada seçimi Liz Truss'a kaybetti.