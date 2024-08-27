İngiltere'de 'Mavi Dil' paniği: Bu yıl ilk vaka tespit edildi

Yayınlanma: 27.08.2024 - 15:13

Güncelleme: 27.08.2024 - 15:13

Avrupa'da hızla yayılan mavi dil hastalığı, İngiltere'de bir koyunda tespit edildi.

İlk kez Norfolk bölgesinde görülen bu hastalık, koyun, sığır, keçi, geyik ve lamalar gibi çiftlik hayvanlarını etkiliyor.

Hastalık, mavi ve şişmiş bir dil, ateş, süt veriminde azalma ve en ciddi durumlarda ölüm gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Yetkililer, enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla 20 kilometrelik bir kontrol bölgesi oluşturdu.

Çiftçilere, hayvanlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli durumları Tarım ve Bitki Sağlığı Ajansı’na bildirmeleri tavsiye ediliyor.

Hastalığın, enfekte tatarcıkların kuzey Avrupa'dan İngiltere'ye taşınmasıyla yayıldığı düşünülüyor.

Geçen yıl benzer bir salgın, beş ayda 199 vaka ile İngiltere'yi sarsmıştı.