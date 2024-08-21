Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı"

Belçika'da koyun, keçi, sığır ve ineklerde "mavi dil hastalığı" olarak bilinen virüs kaynaklı hastalık çıktı.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 01:11
Belçika'da hayvanlarda ölümcül
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Federal Gıda Ajansının paylaştığı verilere göre, ay başında baş gösteren "mavi dil hastalığı" giderek yayılıyor.

Halihazırda toplam 874 koyun, keçi, inek ve sığır hastalığı taşırken bunlardan 544'ü Flamanca konuşulan bölgede bulunuyor.

Hastalık özellikle koyunlar arasında yayılıyor, ölümler de bu tür arasında gerçekleşiyor.

VİRÜS İNSANLARA BULAŞMIYOR

Virüs 500'den fazla çiftliği etkilerken toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmiyor. Virüs, insanlara bulaşmıyor.

Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

Hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.


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