İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında iki aday kaldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Penny Mordaunt elendi.
Muhafazakar Part liderliği için yapılan oylamada Penny Mordaunt 105 oyla elenen isim oldu.
Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy ile en çok desteği aldı. Dışişleri
Bakanı Liz Truss ise 113 oy olarak yarışa devam etme şansı yakaladı.
PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK
Liderlik yarışında son iki adayın belirlenmesinin ardından parti üyelerinin oy kullanması bekleniyor.
Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.
Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.
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