İngiltere'de İşçi Partisi, iktidara gelmeleri halinde ülkede sigarayı yasaklayacak

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:53

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:53

İngiltere'de İşçi Partisi, ülkede uygulanması durumunda sigara satışının sadece birkaç yıl içinde tamamen yasaklanabileceğini savundu.

Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Devlet Bakanı Wes Streeting, sigara satışlarını azaltma planının sadece İngilizlerin sağlığını iyileştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda İngiltere Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki baskıyı da hafifleteceğini söyledi.

Streeting, partinin Yeni Zelanda tarzı kademeli bir tütün yasağı da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendireceğini söyledi.

Streeting, İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde sigara satışının tamamen yasaklanabileceğini de öne sürdü.

BBC'ye konuşan Streeting, "Hükümete tavsiye edilen şeylerden biri de sigara satışının zaman içinde tamamen kaldırılmasıydı. Bu ve bir dizi başka önlem üzerinde istişarelerde bulunacağız. Yeni Zelanda hükümeti bunu yapıyor. Nasıl işlediğini görmek istiyoruz. Ama ben gerçekten merak ediyorum. Eğer NHS'yi yeniden rayına oturtacaksak halk sağlığına da odaklanmamız gerekiyor. Seçmenlerin bu konuda ne düşündüğünü, ülkenin ne durumda olduğunu ve değişim için nasıl bir iştah olduğunu merak ediyorum. Bu yüzden... radikal bir şekilde düşünmek zorundayız. Hükümetin NHS'ye yaptıkları tam bir rezalet. Bunu düzeltmek zaman alacak ve yeni radikal düşünceler gerekecek ve İşçi Partisi'nin amacı da bu" diye konuştu.

MUHAFAZAKAR PARTİDEN TEPKİ GELDİ

Muhafazakâr Parti milletvekili Scott Benton, Streeting'in açıklamalarına tepki göstererek, "Özgürlük ve hürriyetin bedeli nedir? İnsanlara ne yapmaları ve hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini dikte etmeye çalışan bu tür bir dadı devleti, sağlık faşizmi saldırgan bir saçmalıktır" dedi.

Benton, "Bu, işçi sınıfının hayatlarını nasıl yaşadığına dair en ufak bir fikri olmayan metropol iyilikseverlerinin sıradan insanlara ve kültürlerine yönelik bir saldırısıdır. Gelecekteki bir İşçi Partisi hükümeti neyi yasaklayacak? Yağlı yiyecekleri mi? Alkolü mü? Kumar mı? İnsanın aklı almıyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA İLK ÜLKE OLDU

Yeni Zelanda geçtiğimiz ay, sonunda tüm ülkeyi dumansız hale getirecek bir plan çerçevesinde gençlerin sigara satın almasını yasaklayan dünyadaki ilk ülke oldu.

Yeni Zelanda hükümeti, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan herkese tütün satılmasını önlemek için sigara içme yaşını kademeli olarak yükseltecek.

İngiliz yönetimi, 2030 yılına kadar yetişkinlerde sigara içme oranını %5 ya da altına indirmeyi hedefliyor. Ancak, ciddi adımlar atılmadığı takdirde bu hedefe ulaşılamayacağı tahmin ediliyor.