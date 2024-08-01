İngiltere’de protestolar şiddetlendi: 53 polis yaralandı, 100 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:44

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:44

Pazartesi günü bıçaklı bir saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybettiği İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Southport kentinde, saldırganın Müslüman olduğu söylentisi ile camiye saldıran protestoculara müdahale eden 53 polis yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, “Yaralanan 53 polis memurundan 49'u Merseyside Polis memuru ve dördü Lancashire Polis memuruydu. Sekizi kırıklar, kesikler, kırık burun, beyin sarsıntısı gibi ciddi yaralanmalar geçirdi ve hastanede tedavi edildi. Ayrıca üç polis köpeği de yaralandı” denildi.

İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatı (MET), protestolarda 100 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Southport'daki saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan Alice Dasilva Aguiar'ın 9, Bebe King'in 6, Elsie Dot Stancombe'nin 7 yaşında olduğu açıklandı. Saldırıda 9’u çocuk 11 kişi ise yaralandı.

Yaralanan iki yetişkinin durumlarının da ağır olduğu ifade edildi. Saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 17 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Polis şüphelinin İngiltere doğumlu olduğunu belirterek, terör saldırısı olmadığına dikkat çekmişti.