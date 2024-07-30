İngiltere’deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

İngiltere’nin Merseyside bölgesindeki Southport kentinde bir dans okulunun etkinliğinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi.

DHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:48
İngiltere’deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi
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İngiltere’nin Merseyside bölgesindeki Southport kentinde bir dans okulunun etkinliğinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi.

Polis, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Merseyside Polisi’nden yapılan açıklamada, “Dün sabah (29 Temmuz Pazartesi) Southport'ta meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan üçüncü bir çocuğun daha hayatını kaybettiğini üzülerek teyit ediyoruz.

Dokuz yaşındaki kız çocuğu bu sabah erken saatlerde hastanede hayatını kaybetmiştir. Dün ölen çocukların altı ve yedi yaşlarında kız çocukları olduğunu teyit edebiliriz” denildi.

Polis, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.


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