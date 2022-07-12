İngiltere'de sıcak alarmı! Uyarı geldi: Sıcaklık ölümcül olabilir...
İngiltere'de hükümet, acil sıcak hava dalgası müdahale planı hazırlıyor. Hava sıcaklığının 40 derecelere çıkması beklenirken halka uyarı yapıldı…
İngiliz Meteoroloji Ofisi (Met Office), 17 Temmuz Pazar günü için aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı.
Ofis, bu hafta sonunun aşırı sıcaklık seviyelerine ulaşabileceğini ve sıcaklıkların 30 dereceyi geçebileceğini açıkladı.
Önümüzdeki hafta başlarında nem oranı artacağı için ulusal bir acil durum ilan edilmesi bekleniliyor. İngiliz basını hükümetin acil eylem planı üzerinde çalıştığını söylüyor.
İngiltere'de 4. seviye ulusal acil durum yalnızca sıcak hava dalgası çok şiddetli veya uzun olduğunda ilan ediliyor. Ancak, Met Office kehribar renkte uyarı yayınladı ve Pazar günü için, "Bu düzeyde bir sıcaklık sonrası hastalık ve ölüm sadece yüksek riskli gruplarda değil, sağlıklı ve formda olanlar arasında da meydana gelebilir" dedi.
Mevcut uyarı şimdilik sadece Pazar günü gece yarısına kadar yapıldı. Ancak, interaktif haritalar pazartesi gününün çok daha kötü olabileceğini gösteriyor, güneyin bazı kısımlarında hava sıcaklığı 40 dereceye yükseliyor ve bu İngiltere için başlı başına rekor!
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