İngiltere'de sivil-asker düeallosu: 'Kapa çeneni, işini yap...'
İngiliz milletvekili ve İş Dünyasından Sorumlu eski Bakan Rees-Mogg, grevdeki işçileri koruma talebine, "Biz yedek kapasite değiliz" sözleriyle eleştiren Büyük Britanya Genelkurmay Başkanı Amiral Radakin'i sert sözlerle eleştirdi.
İngiltere’de, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kazançlarında enflasyona uyumlu artış talep eden demir yolu işçilerinin, Haziran ayından bu yana gerçekleştirdikleri grevler diğer iş kollarına da yayılırken, İngiliz siyasetinde çatlaklar oluşturmaya da devam ediyor.
Son olarak, Büyük Britanya Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, grevdeki işçileri korumaları için kuvvet talep edildiğinde "Biz yedek kapasite değiliz, meşgulüz ve ulus adına pek çok şey yapıyoruz. Birincil rolümüze odaklanmalıyız" demişti.
İngiliz milletvekili ve İş Dünyasından Sorumlu eski Bakan Jacob Rees-Mogg'un, Amiral Radakin'e yanıtı sert oldu. Genelkurmay Başkanını, "Kapa çeneni ve sana söyleneni yap" şeklinde yanıtlayan eski bakan, askerlerin grevdeki işçileri korumak zorunda kalmasından şikayet etmeyi bırakmalarını söyledi.
"ORDUNUN GÖREVİ..."
İngiliz kabinesi, grevdeki işçileri korumak üzere bin 200 asker görevlendirmeye hazırlanırken, Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, ordunun 'meşgul' olduğunu ve 'boşlukları doldurmak için başvurulacak yer' olmaması gerektiğini söylemişti.
BBC Radio 4'ün Westminster Hour programına konuşan, Boris Johnson ve Liz Truss döneminde kabinede görev yapmış olan Rees-Mogg ise buna karşılık olarak şu sözleri sarf etti:
"Üst düzey askeri yetkililerin fikirlerini açıklamalarından biraz endişeliyim. Bence ordunun görevi, sivil yetkililer tarafından kendilerine söyleneni yapmaktır. Askerlerin kendi görüşlerini ifade etmeleri doğru değil. Ordu ne yapıp yapmayacağı konusunda siyasi açıklamalar yapmak için orada değildir, bu özel bir konu olmalıdır, dolayısıyla bu yorumları yapmasına şaşırdım..."
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