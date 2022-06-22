İngiltere'de spermin fiyatı 20 bin TL

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:57

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden yetkililer, ülkede doğurganlık kliniklerinde kullanılan spermlerin yeterli olmadığını bu yüzden ABD ve Polonya gibi denizaşırı ülkelerden sperm aldıklarını duyurdu.

İngiltere’de bebek sahibi olmak isteyen çiftler herhangi bir lisanslı doğurganlık kliniği aracılığıyla, doz başına 950 sterlin ( yaklaşık 20 bin TL) maliyetle sperm ithal edebildiğini söyledi.

İstatistiklere göre her yıl Danimarka’dan yaklaşık 3 bin ve ABD’den 4.000 bin sperm numunesi getiriliyor.

RİSKLİ OLABİLİR

Sözcü'nün haberine göre Birleşik Krallık’ta sperm bağışı, Döllenme ve Embriyoloji Kurumu (HFEA) tarafından düzenleniyor. Kurallara göre, tüm donörler kalıtımsal hastalıkların bulunması için özel taramalara ve testlere tabi tutuluyor. Ancak yetkililer, yabancı kliniklerin aynı standartları sağlamayacağını belirterek, olası tehlikeler konusunda uyardı.

Doğurganlık yardım kuruluşu Progress Educational Trust’a göre bilinmeyen spermlerin kullanılması kadınları cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) riski altında bırakabilir. Yetkililer, İngiltere’deki erkeklerin NHS’ye sperm bağışlaması için harekete geçtiklerini duyurdu.

İki binden fazla yetişkinle yapılan yeni bir anket, erkeklerin yüzde 53’ünün sperm bağışlamaya istekli olduğunu PET direktörü Sarah Norcross konuyla ilgili "Erkeklerin bağış yapma isteklerinin boşa gitmemesi için harekete geçilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.