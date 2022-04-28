İngiltere'de tartışmalı 'Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı' parlamentoda kabul edildi

İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı' olarak nitelendirilen tartışmalı 'Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı' parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında kabul edildi.

AA
28 Nisan 2022 Perşembe, 09:53
İngiltere'de tartışmalı 'Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı' parlamentoda kabul edildi
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Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenlere hapis cezası verilmesi ve sonradan vatandaş olanların kendilerine haber verilmeden vatandaşlıktan çıkarılması gibi düzenlemeleri içeren tasarı, Lordlar Kamarasında 157'ye karşı 212 oyla kabul edildi.

Söz konusu tasarı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşacak.


İngiltere Kraliçesi mülteci Yasa tasarısı

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