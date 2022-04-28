İngiltere'de tartışmalı 'Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı' parlamentoda kabul edildi
İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı' olarak nitelendirilen tartışmalı 'Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı' parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında kabul edildi.
Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenlere hapis cezası verilmesi ve sonradan vatandaş olanların kendilerine haber verilmeden vatandaşlıktan çıkarılması gibi düzenlemeleri içeren tasarı, Lordlar Kamarasında 157'ye karşı 212 oyla kabul edildi.
Söz konusu tasarı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşacak.
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