Ünlülerin tercihi 'soğuk terapi' ölümüne neden oldu: İngiltere'de trajik olay

27 Nisan 2022 Çarşamba, 14:57

Genellikle ünlü isimlerin tercih ettiği bir yöntem olan 'soğuk terapi', İngiltere'de bir kadının ölümüne neden oldu. 39 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın soğuk nehre girdikten bir süre sonra yere yığıldı ve tüm müdahelere rağmen kurtarılamadı.

Binlerce yıldır kullanılan soğuk terapi son dönemde buz banyoları, açık havada yüzme ve soğuk suya daldırma gibi yöntemlerle yaygın hale gelmeye başladı. Olayın gerçekleştiği kamp da oldukça ünlü. Coleen Rooney, Stephen Graham ve Chris Smalling gibi ünlü aktör ve futbolcular da aynı kampta soğuk terapi yöntemini kullanmıştı.

Soğuk terapi ünlü isimlerin sıkça tercih ettiği bir yöntem

Arkadaşları ile beraber kampa gelen kadın 2 saatlik seans için 200 Pound ödedi. Katılımcılar, soğuk nehre girmeden önce tıbbi geçmişleri ve kullandıkları ilaçlar ile ilgili bir belge imzalıyor. Sonrasındaysa soğuk nehre giriyorlar.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

39 yaşındaki kadın, nehrin sıcaklığına alışmak üzereyken bir anda yere yığıldı. Kampın yöneticisi ve terapist Kevin O'Neill, yere yığılan kadını sudan çıkardı ve ambulans gelene kadar kalp masajı uyguladı. Hastaneye kaldırılan kadın burada hayatını kaybetti. O'Neill, "Yaşamını yitiren kadını düşünmekten kendimi alamıyorum. Uyuyamıyorum. Hayatıma devam etmekte zorlanıyorum" dedi. Kampın yöneticisi, kadının yere yığılmadan önce güldüğünü söyledi.

Emniyet güçleri, yaptığı açıklamada "şüpheli bir durum" olmadığını açıkladı. Polisler, konuyla ilgili dosya hazırlıyor.