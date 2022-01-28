İngiltere’de vaka sayıların düşmesiyle iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
İngiltere hükümeti yaptığı açıklamada bugünden itibaren iç mekânlarda maske zorunluluğu dahil Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu. Hükümet, ‘güçlendirici’ aşının uygulama başarısından dolayı bu kararın alındığını belirtti.
İngiltere’de hükümet bugünden geçerli olmak üzere Plan B olarak adlandırılan kısıtlamaların kalktığını ve Plan A kısıtlamalarına geri döndüğünü açıkladı.
Buna göre iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak, büyük etkinlikler ve gece kulüpleri için Covid sertifikası (Covid Pass) isteğe bağlı olacak ve evden çalışma tavsiye edilmeyecek.
Hükümet bu kararı "Hastaneye kabullerin dengelenmesi, Omicron enfeksiyonlarının azalması ve Covid-19’lu yoğun bakımdaki insan sayısının düşmeye devam etmesi" sebebiyle aldığını belirtti.
İngiltere’de B Planı önlemleri, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için 8 Aralık 2021'de yürürlüğe girmişti.
Açıklamada ayrıca güçlendirici aşıların hedeflenen düzeye ulaştığını ve ülke çapında 37 milyon güçlendirici aşı uygulandığı ifade edildi.
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