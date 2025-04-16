İngiltere'de Yüksek Mahkeme kararı: Kadının yasal tanımı biyolojik cinsiyete dayanır

Yayınlanma: 16.04.2025 - 13:18

Güncelleme: 16.04.2025 - 13:18

Getty Images Kadın hakları için kampanya grubu 16 Nisan'daki mahkeme kararını sevinçle karşıladı. Kadınlar ellerinde "Kadın olarak doğulur" yazılı bir pankartla

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, kadının yasal tanımının biyolojik cinsiyete dayandığına hükmetti.

Dönüm noktası niteliğindeki kararda yargıçlar, bunun bir tarafın diğerine karşı zaferi olmadığını ve yasanın trans bireylere ayrımcılığa karşı koruma sağlamaya devam ettiğini söylüyor.

Karar, İskoçya hükümeti ile bir kadın grubu arasında uzun süredir devam eden yasal mücadelenin ardından geldi.

İskoçya hükümeti, cinsiyet tanıma sertifikasına (GRC) sahip transseksüellerin cinsiyete dayalı korumalardan yararlanma hakkına sahip olduğunu savunuyordu.

İskoçya Kadınlar İçin adlı kampanya grubu ise bu hakların yalnızca kadın olarak doğan kişiler için geçerli olduğunu ileri sürüyor.

Kararın İskoçya, İngiltere ve Galler'de geniş kapsamlı etkilerinin olabileceği değerlendiriliyor.