İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı

İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:42
İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı
Abone Ol google-news

Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler'de halk, 4 yıllığına belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini ve polis komiserlerini seçmek için sandık başına gitti.

İngiltere'de yerel yönetimleri belirlemek için 107 seçim bölgesinde sandık başına giden vatandaşlar, oylarıyla Londra belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve başkent dışındaki 10 belediye başkanını belirleyecek.

Seçmenler, İngiltere'de görev alacak 35 Polis ve Suç Komiserini (PCCs) de seçecek.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, saat 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Seçimlerde, İngiliz vatandaşlarının yanı sıra İngiltere'deki Avrupa Birliği (AB) veya İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları bulundukları bölgelerde oy kullanılabilecek.

GALLER SANDIK BAŞINDA

Galler'de ise halk sadece bir sonraki 4 Polis ve Suç Komiserini (PCCs) seçmek için sandık başına gidecek. PCC'ler, polis güçlerinin etkili şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur ancak onları doğrudan yönetmezler. PCC'ler emniyet müdürlerini atar ve gerektiğinde onları görevden alabilir.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ise seçim yapılmayacak.

İngiltere'de eski Muhafazakar Parti Milletvekili Scott Benton'ın istifasının ardından Blackpool South'un yeni milletvekili de ara seçimle belirlenecek.

Bu yerel seçimler, yasa gereği 28 Ocak 2025'e kadar yapılması gereken gelecek genel seçimler öncesinde partiler için önemli bir yarış olacak.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANINI SEÇECEK

Başkent Londra'da 6,2 milyon kayıtlı seçmen, gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar verecek. Londralılar, başkentte yaşayan yaklaşık 8,9 milyon kişiyi temsil edecek yeni belediye başkanını ve 25 belediye meclis üyesini seçmek üzere sandık başına gidecek.

Ülkede yapılan son anket çalışmalarına göre, mevcut Belediye Başkanı Sadık Khan yeniden seçilerek üçüncü kez bu görevi üstlenecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Birçok bölgede yerel seçim sonuçlarının, 3 Mayıs Cuma gecesi, bazılarının ise hafta sonu açıklanması öngörülüyor.

Londra Belediye Başkanlığı sonuçları 4 Mayıs Cumartesi belediye binasında açıklanacak. Aynı şekilde, Londra belediye meclisi üyeleri de cumartesi belli olacak.


ingiltere haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Sudan'dan İngiltere'ye suçlama: Ülkenin işlerine müdahale etti

Sudan'dan İngiltere'ye suçlama: Ülkenin işlerine müdahale etti
İngiltere'de yerel seçimler: Ulusal siyaset açısından ne ifade ediyor?

İngiltere'de yerel seçimler: Ulusal siyaset açısından ne ifade ediyor?
İngiltere ve Galler'de halk, yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek

İngiltere ve Galler'de halk, yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper bilgisayar tarih verdi! İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?

Süper bilgisayar tarih verdi! İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!
Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu

Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Mehmet Şimşek kemer sıkacak: Kamuda tasarrufun ayrıntıları ortaya çıktı!

Mehmet Şimşek kemer sıkacak: Kamuda tasarrufun ayrıntıları ortaya çıktı!
Milli Eğitim Bakanından öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanından öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem: Bugün itibaren uygulanılacak

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem: Bugün itibaren uygulanılacak
Başkent felaketi yaşadı: Yollar çöktü, ev ve işyerleri hasar gördü

Başkent felaketi yaşadı: Yollar çöktü, ev ve işyerleri hasar gördü