İngiltere'den Abramovich'in iki ortağına yaptırım kararı

15 Nisan 2022 Cuma, 10:46

İngiltere dün Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine karşılık olarak Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'le yakın ilişkisi olan iki kişiye yaptırım getirirken, hükümet tarafından bu zamana kadarki en büyük varlık dondurma yaptırımının uygulandığını açıkladı.

Chelsea Futbol Klübü direktörü Eugene Tenenbaum ve Abramovich'in bir diğer iş ortağı David Davidovich yaptırımların hedefindeydi. Davidovich'e aynı zamanda seyahat yasağı getirilecek yani İngiltere'ye girmesine ya da ülkede kalmasına izin verilmeyecek.

Reuters'ın geçen ayki haberine göre, milyarder iş insanı Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı akseri harekat düzenlediği gün iki şirketinin kontrolünü Tenenbaum ve Davidovich'e devretmişti.

Hükümet, iki kişiyle bağlantısı olan 10 milyar dolar değerindeki varlıkları dondurma emri verdi.