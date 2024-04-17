İngiltere'den çığır açan karar: 2009 sonrası doğanlara sigara satışı yasak

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:50

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:50

Parlamento'da gerçekleştirilen oylama sonucunda, yeni nesillerin hayat boyu sigaradan uzak kalmasını amaçlayan bu tarihi yasa büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Avam Kamarası'nda 383 milletvekilinin onayı ile geçen yasa, 67 milletvekilinin ise muhalefeti ile karşılaştı.

Bu adım, İngiltere'nin "sigarasız nesil" yaratma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. 1 Ocak 2009’dan itibaren doğan çocuklar, bu yasa sayesinde hayatları boyunca hiçbir zaman sigara satın alamayacaklar. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu yıl 15 yaşına giren çocuklar da dahil olmak üzere, genç nüfusun büyük bir kısmı sigara kullanımından korunmuş olacak.

BAŞBAKANLAR'DAN TEPKİ

Yasa sadece sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışını da yasaklıyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu düzenlemenin geri alınmayacağını ve İngiltere'nin sağlık politikasında yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Ancak, bu radikal adım, eski başbakanlar Liz Truss ve Boris Johnson gibi Muhafazakar Parti'nin bazı önde gelen isimlerinin tepkisini çekti. Boris Johnson, yasa için "delice" ifadesini kullanırken, Liz Truss yasanın özgürlüklere karşı olduğunu savundu.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Birleşik Krallık'ta yetişkin nüfusun %12,9'u sigara kullanıyor. Yeni yasanın etkisiyle, gelecek yıllarda sigara satış yasağından etkilenecek nüfus oranının giderek artması ve 2053 yılına kadar yüzde 50'ye ulaşması bekleniyor.