İngiltere: İstikrarsızlığın bölgeyi sarmasını engellemeliyiz

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 21.10.2023 - 17:06

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Mısır'ın başkenti Kahire'de devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne katıldı.

Durumu "bölücü ve kutuplaştırıcı" olarak tanımlayan Cleverly, dünyanın "istikrarsızlığın bölgeyi sarmasını ve daha fazla can almasını önlemek için birlikte çalışma görevi" olduğunu söyledi.

İsrail hükümetinden sivillerin hayatını korumak için itidal çağrısı yapan Cleverly, zirvedeki katılımcılara seslenerek, "Gazze'deki trajik durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini engellemek için birlikte çalışmalıyız, çünkü Hamas bunun aksini istiyor" dedi.

Cleverly, "İsrail hükümetiyle uluslararası hukuka saygı gösterme yükümlülükleri ve Gazze'de sivillerin hayatlarını korumanın önemi hakkında doğrudan konuştum. İnanılmaz derecede zor koşullara rağmen İsrail ordusuna disiplin, profesyonellik ve itidal çağrısında bulundum" diye konuştu.