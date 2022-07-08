İngiltere'den İran'a ait bir gemiye baskın: Silah yüklü gemiye el koyuldu
İngiliz Kraliyet Donanması, İran'dan Yemen'e gelişmiş silahlar taşıdığını iddia ettiği bir İran gemisini ele geçirdi.
İngiltere, Basra Körfezi'nde İran'dan Yemen'e gelişmiş silahlar taşıdığını iddia ettiği bir İran gemisine el koydu.
Mepa News'in haberine göre İngiliz donanmasına bağlı HMS Montrose isimli savaş gemisinin, İran'dan yola çıktığı belirtilen hücumbotları engellediği, botların BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını delen silahlar taşıdığı öne sürüldü.
İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskının Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirildiği, el konulan silahlar arasında karadan havaya füzelerinin ve seyir füzeleri için kullanılacak motorların bulunduğu belirtildi.
İRAN AÇIKLAMALARI YALANLADI
İran Dışişleri Bakanlığı ise İngiltere'nin açıklamalarını yalanladı.
İran'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin bölgedeki savaşın parçası olan Suudi Arabistan'a silah sattığı ve bu gibi suçlamalar yapmaya hakkı olmadığı belirtildi.
İran'ın Yemen'de savaşan Husilere gelişmiş silah sistemleri gönderdiği biliniyor. İngiltere de savaşın karşı tarafı olan Suudi Arabistan'a silah satıyor.
Suudi Arabistan, İran ve Husiler, Yemen'de çok sayıda sivilin ölümüne yol açan saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.
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