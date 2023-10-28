İngiltere'den, İsrail ve Filistin'e seyahat uyarısı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 08:48

Güncelleme: 28.10.2023 - 08:48

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına "zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi" tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan seyahat uyarısına ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 27 Ekim itibarıyla operasyonlarını "önemli ölçüde genişlettiği" belirtildi.

Batı Şeria, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik roket saldırıları ve diğer şiddet olaylarında potansiyel artış olabileceği kaydedilen açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına zorunlu seyahatler dışında seyahat edilmemesini tavsiye etmektedir" ifadesine yer verildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.