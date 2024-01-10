İngiltere'den kalça ameliyatı için geldi: Canından oldu
Türkiye'de kalça ameliyatı olmak için İngiltere'den gelen genç anne, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.
İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan 26 yaşındaki üç çocuk annesi Demi Agoglia, Güney Amerikalı kadınlara özenerek “Brezilya kalçası” ameliyatı olabilmek için Türkiye’ye geldi.
Ameliyatın ardından Agoglia, Manchester'a dönmesine birkaç saat kala göğüs ağrılarından şikayet etmeye başladı.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre, doktorların ameliyatının başarılı geçtiğini söylediği Agoglia’nın, yağ embolisinin neden olduğu çok sayıda kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.
Ailesi, Agoglia’nın eşi ile birlikte İstanbul’daki kliniğe geri döndüğünü ancak hastaneye gittikleri sırada kalp krizi geçirdiğini ve eşinin Agoglia’ya kalp masajı yaptığını söyledi. Agoglia, hastaneye ulaşmayı başardı ancak yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetti.
Agoglia’nın ailesi, kalça ameliyatı olmaması için kendisini ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.
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