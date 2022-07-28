İngiltere'den 'kontrolsüz çatışma' riski uyarısı: Ağız dalaşı savaşmaktan iyidir

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:43

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove, Batı'nın, Rusya ve Çin ile yeterince diyalog kurmadığı için nükleer bir savaşa girme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Stephen Lovegrove, tehlikeli silahların artık daha yaygın olduğuna dikkat çekerek, İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill'in "Ağız dalaşı savaşmaktan iyidir" sözünü anımsattı.

Lovegrove, Soğuk Savaş sırasında dünyanın daha güvenli olduğunu kaydederek, Soğuk Savaş sırasında rakip güçler olan Doğu ile Batı bloklarının birbirini daha iyi anladığını ve bugün diyalog eksikliğinin yanlış hesaplamaları daha olası hale getirdiğini ifade etti.

Lovegrove, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Mart'tan bu yana yapılacak ilk telefon görüşmesi öncesi konuştu.

Liderlerin, Ukrayna savaşının yanı sıra Tayvan'daki gerginliğin artmasını ve ABD eski Başkanı Donald Trump dönemindeki karşılıklı yükseltilen gümrük vergilerini görüşmesi bekleniyor.

'KONTROLSÜZ ÇATIŞMA' RİSKİ ARTIYOR'

Stephen Lovegrove, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerine dair değerlendirmelerde bulunarak, Batılı güçlerin Soğuk Savaş süresince "Sovyet doktrinini ve kapasitesini anlamayı kolaylaştıran" müzakerelerden faydalandığını ve karşı tarafın da bunu kullandığını kaydetti.

Lovegrove, gelecekte Batı'yı tehdit edebilecek ülkelerle benzeri diyaloğun kurulamadığına işaret ederek, bu diyalogun özellikle Çin ile olmadığını vurguladı.

Lovegrove ayrıca, Rusya'nın bazı anlaşma taahhütlerini ihlal etmesinin yanı sıra Çin'in nükleer kapasitesini genişletme hızı ve silah kontrol anlaşmalarını küçümsemesi nedeniyle "kontrolsüz çatışma" riskinin arttığını söyledi.