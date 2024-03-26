İngiltere'den nükleer silah uyarısı: Tehlike artıyor
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra nükleer silah kullanma tehdidinin geçmişte kalmasına rağmen, bugün yeniden gündeme gelerek yükseldiğini söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Shapps, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra nükleer silah kullanma tehdidinin geçmişte kalmasına rağmen, bugün yeniden gündeme gelerek yükseldiğini söyledi.
Rusya'nın bu konuda "pervasız" söylemlerde bulunduğunu dile getiren Shapps, "diğer ülkelerin Ukrayna'ya yardım etmesini engellemeye çalıştığını" belirtti.
"Ve şimdi nükleer güçlere yeni oyuncular katıldı" diyen Shapps, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer cephaneliğini artırdığını sözlerine ekledi.
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