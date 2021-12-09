İngiltere'den 'Omicron' kararı: Başka seçenek yok
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron koronavirüs varyantının yayılmasını yavaşlatmak için yeni kararları duyurdu.
İngiltere Başbakanı Johnson, daha katı koronavirüs kısıtlamaları getirerek evden çalışılması, halka açık yerlerde maske takılması ve Omicron koronavirüs varyantının yayılmasını yavaşlatmak için aşı belgelerinin kullanılması gerektiğini açıkladı.
Çalışanlarının geçen yıl Noel'de sokağa çıkma yasağı sırasında Downing Caddesi'nde kutlama düzenlediği yönündeki suçlamaların hedefinde olan Johnson, Omicron'un hızla yayıldığını ve koronavirüs aşısı takviye dozu programına başlangıç verilirken "B Planına" geçmekten başka seçeneği olmadığını belirtti.
Salgın hastalık sırasında daha önce uygulanan tecritlerden çok farklı olsa da, yeni önlemler, ekonomik toparlanma için tek umutları Noel döneminde gerçekleşecek ticaret olan şehir merkezindeki restoranlar, kafeler ve dükkanlar için bir "çekiç darbesi" olarak tanımlandı.
Johnson'ın kendi partisinden birçok milletvekili de yeni kısıtlamalara tepkili ve ekonomide geçen yıl görülen yüzde 10 küçülmenin ardından kısıtlamaların yaratacağı etkiden korkuyor.
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