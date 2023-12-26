İngiltere'den Rusya iddiası: Beşte biri yok edildi
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kırım’da bir Rus donanma gemisinin Ukrayna tarafından vurulması sonrasında açıklama yaparak son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosu’nun yüzde 20'sinin yok edildiğini iddia etti.
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, bugünkü açıklamasında Kırım’ın Feodosiya limanında Ukrayna savaş uçağı tarafından vurulan Rus çıkarma gemisi Novocherkassk’a gönderme yaptı.
Shapps, şu ifadelere yer verdi;
“Putin'in donanmasının bu son yıkımı, Ukrayna savaşında bir çıkmaz olduğuna inananların yanıldıklarını gösteriyor! Onlar, son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildiğini fark etmediler. Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetine artık meydan okunuyor, Birleşik Krallık ve Norveç liderliğindeki yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu, Ukrayna'nın denizde kazanmasını sağlamaya yardımcı oluyor.”
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