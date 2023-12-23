Rusya'nın en büyüğü devlet yönetimi altına alındı: 59 bayi 30 otomobil markası!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:57

Güncelleme: 23.12.2023 - 15:11

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin en büyük otomotiv bayi grubu Rolf'u geçici devlet yönetimi altına aldı. Kıbrıs merkezli bir firmaya ait olan Rolf, Rus işadamı Sergei Petrov tarafından kurulmuştu. Karar "ekonomik uygunluk" gerekçesiyle gerekçelendirildi, ancak şirketin kurucusu bu hamlenin kalıcı olacağını ve Rusya'nın yatırımcılar için güvenli bir yer olduğu imajını zedeleyeceğini iddia etti.

İLK KEZ BİR RUS ŞİRKETİ HEDEFTE

Rus hükümeti tarafından özel varlıklara el konulmasının son örneği olan bu hamle, ilk kez yüksek profilli bir Rus şirketinin kontrolünün Kremlin tarafından elinden alınması olarak dikkat çekti. Bundan önce el koymalar, çoğu Ukrayna'nın işgaline tepki olarak ABD öncülüğünde uygulanan ambargoya dahil olan yabancı sermayeli işletmeleri hedef alıyordu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan öncü otomobil bayilerinden biri olan Rolf, 59 bayide 30'dan fazla otomobil markasını kapsayan bir portföye sahip. Interfax'a göre, bu lokasyonlar 2022 yılında toplu olarak yaklaşık 100 bin araba sattı.

Bir Kremlin sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu sadece ekonomik uygunluk ve Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatına uygunluk ve şu anda çevremizdeki bilinen uluslararası ekonomik durumu dikkate almakla bağlantılıdır" dedi. Hükümet, geçici yönetim değişikliğinin Rolf'un operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını da sözlerine ekledi.

'ZATEN BİLİYORDUK'

Ancak Sergei Petrov bu hamleyi Rusya'nın yabancı yatırımlar için cazibesine vurulmuş bir darbe olarak nitelendirdi. Petrov, bu tür hamlelerin devam etmesi halinde Asya'daki işletmelerin ülkenin varlıklarından hisse satın alma riskine girip girmeyeceklerini sorguladı ve ardından şöyle konuştu:

"Geçici (yönetim) kalıcı demektir. Bütün bunları zaten biliyorduk. Bankacılar bize zaten 'Dış yönetim altına gireceksiniz' dediler.''

Petrov, Rus hükümetini ülke içinde varlıkların yeniden dağıtımına girişmekle suçladı. Halen Avusturya'da ikamet eden Petrov, 2014 yılında Kırım Yarımadası'nın ilhakına tepki olarak Putin'i kınayan bir mektubu imzalayan küçük bir grup işadamı arasında yer aldı. Özellikle de Rus yetkililer tarafından iş adamının pek sevilmediği biliniyor.

2019 yılında Rolf, Petrov'un reddettiği bir suçlamayla, şişirilmiş bir fiyattan hisse satın almak ve varlıklarını ülke dışına taşımakla da suçlanmıştı. İş adamı hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve bayi grubunun üst düzey yöneticilerinden biri anlaşmaya katıldığı iddiasıyla sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.