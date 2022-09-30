İngiltere'den Rusya'ya tepki: Uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez
İngiltere, Ukrayna'nın doğusunda Rus güçleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler tarafından gerçekleştirilen referandumları tanımayacağını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Liz Truss, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde gerçekleştirilen referandumları "asla tanımayacaklarını" açıkladı.
Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak, "Bu toprakları, Ukrayna topraklarından ayrı bir bölge olarak kabul etmeyeceğiz" dedi.
Truss, "Putin'in kaba kuvvet kullanarak uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez. Bu yasa dışı savaşı kaybetmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Truss ayrıca, Putin'in, "Ukrayna halkının yaşamlarını hiçe sayarak uluslararası hukuku ihlal ettğini" sözlerine ekledi.
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