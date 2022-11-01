İngiltere'den siber savaş itirafı: Ukrayna büyük zarar görecekti

01 Kasım 2022 Salı, 11:45

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Leo Docherty, İngiltere'nin, Ukrayna hükümetinin siber saldırılara yanıt vermesine, ağlarını ve gizli bilgilerini korumasına yardımcı olarak öncü bir rol oynadığını söyledi.

Leo Docherty, "İngiltere, Ukrayna'ya yönelik siber alanda yardım etmeseydi, Rus hackerların ülkeye verdiği zarar önemli ölçüde büyük olurdu" ifadelerini kullandı.

Docherty, İngiltere'nin "Rusya'dan gelen çok önemli bir siber tehdit" nedeniyle kendi siber savunmasını da güçlendirdiğini söyledi.

Docherty, "Biz zaten ön cephedeyiz... Tehdidin farkındayız. Kendi hazırlıklarımızı ve savunmamızı arttırdık" dedi.

"DERİN BİR UZMANLIĞA SAHİBİZ"



Siber savunmada güçlü olduklarını kaydeden Docherty, "Siber savunma konusunda derin bir uzmanlığa sahibiz ve bu yüzden bunu Ukraynalı müttefiklerimizle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Docherty, İngiltere'nin Ukrayna'ya siber alanda yardım etme kararının Rusya tarafından savaşa "doğrudan bir müdahale" olarak görülebileceği yönündeki iddiaları reddederek, "Bence bu son derece onurlu bir davranış ve gerilimi tırmandıracak bir şey değil" dedi.

Docherty, "Ukraynalılar anavatanlarını savunmak için mücadelenin ön saflarında yer alıyorlar ve biz de bunu çok ama çok etkin bir şekilde yapabilmeleri için bazı teçhizat ve uzmanlık sağladık" ifadelerini kullandı.