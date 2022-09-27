İngiltere'den Ukrayna'daki referandumu 'Putin açıklayacak' iddiası

27 Eylül 2022 Salı, 12:17

İngiltere savunma bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Rus işgali altındaki bölgelerin Rusya Federasyonu'na dahil edilmesini muhtemelen 30 Eylül'deki parlamento konuşmasında açıklayacağını belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'da Rusya ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçler tarafından yönetilen Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya dahil olmak için düzenlenecek olan halk oylaması bugün sona erecek.

İngiltere savunma bakanı, açıklamasında şöyle belirtti:

"Rusya'nın liderleri, herhangi bir (bölgenin Rusya'ya) dahil edilmesi ilanıyla özel askeri harekâtın haklı çıkarılacağını ve çatışmalara yönelik vatansever desteğin pekişeceğini neredeyse kesin biçimde umuyorlar."