İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek: On binlerce top mermisi tedarik edecek

İngiltere, Ukrayna'ya bu yıl on binlerce top mermisi daha tedarik edeceği taahhüdünde bulundu.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:48
İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek: On binlerce top mermisi tedarik edecek
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İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya 300 binden fazla top mermisini sağlayan İngiltere, bu yıl on binlerce top mermisi daha teslim etmeyi taahhüt etti.

Almanya'da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, ülkesinin Ukrayna'ya olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Shapps, Ukrayna'ya askeri destek sağlama konusunda ortakların ve müttefiklerin birlikteliğini de memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İngiliz Bakan Shapps, toplantı kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da ikili görüşmeler yaptı.


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