İngiltere'de iki kişide köpeklerden bulaştığı tespit edilen Brucella canis bakterisine rastlandı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:39

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:39

Tedavisi mümkün olmayan ve köpeklerde kısırlığa neden olduğu bilinen Brucella canis bakterisi, daha önce sadece hayvanlarda görülüyordu.

Birleşik Krallık hükümetinden bir yetkili, The Telegraph'a demecinde, hastalığa giderek daha sık rastlandığını söyledi.

İnsan Hayvan Enfeksiyonu ve Risk Gözetim Grubu tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapor, halk için riskin düşük olduğunu ortaya koyarken, "iki kişinin testlerinin pozitif çıkması" endişeleri artırdı.

The Telegraph, sayılar hala çok düşük olduğu için hastalığın henüz "endemik olarak kabul edilmediğini" bildirdi.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'nda baş veterinerlik görevlisi Dr. Christine Middlemiss konuya ilişkin demecinde, "Birleşik Krallık'ta bir vaka tespit ettik. Köpek kulübelerinde üreme yoluyla gerçekleştiğini belirledik. Vaka sayısı oldukça az, ancak bu bizim için yeni bir durum" dedi.

Uzman doktor köpek sahiplerine, "hayvanlarını sağlık taramasından geçirmelerini" tavsiye etti.

Öte yandan antibiyotiklerin, köpeklerdeki yayılmayı durdurmadaki başarısının henüz kanıtlanamadığı biliniyor.

"TAVSİYEDE BULUNMAK ZOR..."

Dr. Middlemiss sözlerine şöyle devam etti:

"Kesin olarak siyah ya da beyaz tavsiyelerde bulunmak çok zor. Benim şu anda bir köpeğim yok, ancak sahip olduğum son köpek başkalarıyla temas halinde değildi, temas halindeyse bile kontrollü koşullar altındaydı. Dolayısıyla yayılma riski düşüktü..."

BRUCELLA CANİS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Brucella canis, Brucella cinsine ait bir bakteri türüdür. Bu bakteri türü genellikle köpeklerde bulunur ve "köpek brusellozu" olarak adlandırılan bir hastalığa neden olur. Bu hastalık, diğer Brucella türlerine kıyasla "daha az yaygın olarak insanlara da bulaşır."

Brucella canis'in insanlara geçişi nadir olmasına karşın mümkündür. İnsanlara bulaşma genellikle enfekte köpeklerle doğrudan temas sonucu olur. Örneğin, köpeklerin vücut sıvıları (kan, idrar, doğum artıkları gibi) ile temas etmek veya enfekte bir köpek tarafından ısırılmak gibi durumlar enfeksiyon riskini artırabilir.

SEMPTOMLAR NELER, NE TÜR ÖNLEMLER ALINMALI?

Özellikle veteriner hekimler, köpek bakıcıları, köpek barınaklarında çalışanlar ve bu tür işlerle uğraşan kişiler, Brucella canis enfeksiyonu riskine karşı dikkatli olmalıdır.

Brucella canis enfeksiyonu insanlarda ciddi sonuçlar doğurabilir ve semptomlar arasında ateş, titreme, kas ağrıları, baş ağrısı ve hastanın kendini kötü hissetmesi yer alır. Ayrıca tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Bu nedenle, köpek sahiplerinin köpeklerini düzenli olarak veterinere götürmeleri, enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir. Ayrıca, potansiyel temas durumlarında uygun hijyen önlemlerini almak da önemlidir.