İngiltere'den Ukrayna'ya rekor yardım

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:05

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:05

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada, Rishi Sunak'ın bugün Kiev'i ziyaret edeceği ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalayacağı belirtildi.

Başbakanlık ofisi söz konusu yardım paketinin insansız hava araçlarını içereceğini belirtek, "Bu, Ukrayna'ya herhangi bir ülkeden yapılan en büyük insansız hava aracı teslimatı olacak. İnsansız hava araçlarının çoğunun İngiltere'de üretilmesi bekleniyor ve Savunma Bakanlığı insansız hava araçlarının sayısını önemli ölçüde arttırmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak" açıklamasında bulundu.

Yardım paketi ayrıca, uzun menzilli füzeler, hava savunma teçhizatı ve top mermilerini de içerecek.

Belgede, güvenlik işbirliği anlaşmasının istihbarat paylaşımı, tıbbi ve askeri eğitimin yanı sıra askeri sanayide işbirliğini de öngördüğü belirtildi.

Rishi Sunak'ın, Kiev ziyareti kapsamında 18 milyon sterlinlik ek bir paket daha açıklayacağı kaydedilerek, "Bu fonun bir kısmı BM ve Kızıl Haç gibi kuruluşların cephe hattında insani yardım sağlamasına destek olurken, 8 milyon Sterlin de Ukrayna'nın enerji altyapısının Rus saldırılarına karşı güçlendirilmesi için harcanacak" denildi.