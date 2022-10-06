İngiltere'den Yunanistan'a destek: Ege adalarının egemenliği sorgulanamaz

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:41

Yunan gazeteciler, Yunanistan tarafından statüsü ihlal edilen Ege adalarının egemenliğinin sorgulanmasına ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığı temsilcisine bir soru yönelttiler.

SKAI'nın haberine göre İngiliz temsilci, soruya yanıt vererek, bunun söz konusu olmadığını belirtti.

Temsilci, "Yunanistan'a ait Ege adalarının egemenliğinin sorgulanmasının söz konusu olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde yer alan gayri askeri statüdeki 23 ada silahlandırıldı ve askerileştirildi.

Yunanistan ayrıca, Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmeyen Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK) kapsamında yer alan bazı ada ve adacıkları da silahlandırdı, askerileştirdi ve yerleşime açtı.