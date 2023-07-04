İngiltere’nin BM Temsilcisi, Rusya ile ilişkilere değindi: 'Yazık olur'

İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Rusya ile ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu. Woodward, Rusya'nın zamanı geldiğinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalini sona erdireceğini ve o gün geldiğinde diplomatik ilişkilerin çok önemli olacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 14:10
İngiltere’nin BM Temsilcisi, Rusya ile ilişkilere değindi: 'Yazık olur'
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İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, İngiltere ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi ihtimalini “yazık olur” diye yorumlayarak, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sona erdikten sonra bu ilişkilerin önemli olacağını söyledi.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, geçtiğimiz haftasonu Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev’in gündeme getirdiği senaryoya ilişkin Woodward, “İlişkilerin seviyesini düşürmek yazık olur” derken açıklamasının devamında Rusya er ya da geç Ukrayna topraklarından postallarını çektiğinde diplomatik ilişkileri kullanarak durumu yeniden inşa etmenin çok önemli olacağını söyledi.

Medvedev’in pazar günü bir Rus gazetesinde yayımlanan yazısında Rusya’nın aralarında İngiltere’nin de bulunduğu bir dizi ülkeyle diplomatik ilişkilerini askıya alabileceği belirtilmişti.


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