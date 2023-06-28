Vladimir Putin: Rusya'da Kur’an'a saygısızlık suçtur

Yayınlanma: 28.06.2023 - 23:56

Güncelleme: 29.06.2023 - 00:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde Cuma Camii’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Putin, “Kur’an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız” ifadelerini kullandı.

Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İSVEÇ'TE KUR'AN YAKILDI

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yaktı.