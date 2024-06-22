İngiltere'nin en zengin ailesine hapis cezası: 'Dünya'nın sefaletinden kazanç sağlıyorlar...'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:27

Güncelleme: 22.06.2024 - 11:27

Servetleri 37 milyar sterlin olarak tahmin edilen Hinduja ailesi, Cuma günü insan kaçakçılığından beraat ederken, çarpıcı bir kararla diğer suçlardan mahkum edildi.

Prakash Hinduja ve eşi Kamal dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırılırken, oğulları Ajay ve eşi Namrata da dört yıl hapis cezası aldı.

Dava, ailenin Hindistan'dan hizmetçi getirme uygulamasından kaynaklanıyordu ve İsviçre'ye geldikten sonra personelin pasaportlarına el koyma suçlamalarını da içeriyordu.

Savcılar, Hinduja ailesinin çalışanlarına çok az ücret ödediklerini ve onlara evden çıkma konusunda çok az özgürlük tanıdıklarını savundular. Aile, iddiaları reddederek savcıların "Aileyi içeri tıkmak" istediklerini iddia etti.

Aile, kendilerine karşı suçlamalarda bulunan üç çalışanla mahkeme dışı gizli bir anlaşmaya vardıkalrı belirtildi, ancak savcılık suçlamaların ağırlığı nedeniyle davayı sürdürmeye karar verdi.

Cenevre savcısı Yves Bertossa, Prakash ve Kamal Hinduja için beş buçuk yıl hapis cezası talep etti. Sırasıyla 78 ve 75 yaşında olan her ikisi de sağlık nedenleriyle davanın başından beri duruşmalara katılmadı. Kapanış konuşmasında savcı, aileyi güçlü işveren ile savunmasız çalışan arasındaki "asimetrik durumu" para kazanmak için kötüye kullanmakla suçladı.

Ev personeline ayda 220 ila 400 İsviçre Frangı arasında bir maaş ödeniyordu ki bu da İsviçre'de kazanabileceklerinin çok altındaydı.

Savcı Bertossa mahkemeye "Dünya'nın sefaletinden kazanç sağlıyorlar" dedi.

AVUKATLARI AİLEYİ SAVUNDU

Ailenin savunma avukatları, üç davacının yeterli yardım aldıklarını, tecritte tutulmadıklarını ve villadan ayrılmakta özgür olduklarını savundu. Avukat Robert Assael ise çalışanların "kendilerine daha iyi bir yaşam sundukları için Hinduja'lara minnettar olduklarını" savundu.

Ajay Hinduja'yı temsil eden Yael Hayat ise "aşırı" iddianameyi eleştirerek, davanın "sosyal adalet değil, adalet" meselesi olması gerektiğini savundu.

Namrata Hinduja'nın avukatı Romain Jordan da beraat talebinde bulunarak savcıların aileyi ibret olsun diye cezalandırmayı amaçladığını iddia etti. Jordan, savcılığın personele nakit maaşlarına ek olarak yapılan ödemelerden bahsetmediğini savundu.

Assael, "Hiçbir çalışan maaşından dolandırılmamıştır" dedi.

Petrol ve gaz, bankacılık ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Hinduja Grubu 38 ülkede faaliyet göstermekte ve yaklaşık 200 bin kişiyi istihdam etmektedir.