İngiltere'nin gümrük yasasına Alman ve İrlandalı bakanlardan tepki 'Brexit anlaşmasını bozmak için hiçbir gerekçe yok'

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:28

Reuters'ın haberine göre İngiliz parlamentosu, İngiltere ve Kuzey İrlanda arasındaki gümrük düzenlemelerini tek taraflı olarak değiştirecek yeni bir yasa tasarısı düzenliyor.

Yasa tasarısı, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasını onaylayan 'Brexit' anlaşmasının da bir bölümünü değiştirmeyi hedefliyor.

İngiltere, ticaret ürünlerinin Kuzey İrlanda üzerinden AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti'ne akışını önlemek için Brexit anlaşmasındaki gümrük gereksinimlerini hafifletmenin şart olduğunu, Başbakan Johnson ise "çek ile gerçekleştirilen ödemelerin bölgede 1998 barış anlaşmasını tehdit eden gerilimler yarattığını" söyledi.

ALMANYA VE İRLANDA İDDİAYI REDDETTİ

Observer gazetesinde yapılan açıklamaya göre Almanya ve İrlanda Dışişleri Bakanları bu iddiayı reddetti.

Alman Annalena Baerbock ve İrlandalı Simon Coveney, "Yalnızca iki yıl önce imzalanan uluslararası bir anlaşmayı tek taraflı olarak bozmanın hiçbir yasal veya siyasi gerekçesi yok" dedi.

Baerbock ve Coveney, "İngiliz hükümetini tek taraflı yaklaşımından geri adım atmaya, AB'nin gösterdiği ile aynı faydacılığı ve uzlaşmaya hazırlığı göstermeye çağırıyoruz" ifadesinde bulundu.

Kuzey İrlanda Protokolü Yasa Tasarısı olarak bilinen yasa, 13 Temmuz'da mecliste görüşülecek.