İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama meydana geldi
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama olduğu belirtildi.
Yerel basında, Oxford yakınlarındaki patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.
Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin geri dönüşüm şirketi Severn Trent Green Power açıklama yaptı.
Facebook üzerinden açıklama yapan şirket, patlama ve yangını doğruladı.
Şirketin ifadesine göre bir yıldırım, geri dönüşüm sürecinde kullanılan bir tanka isabet etti ve içindeki biyogazın tutuşmasıyla birlikte patlamaya neden oldu.
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