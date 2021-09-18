İngiltere'nin Türkiye kararında dikkat çeken soru: Aşıların içeriği farklı mı?

18 Eylül 2021 Cumartesi, 17:21

İngiltere, dün Türkiye'yi kırmızı listesinden çıkardığını duyurarak, "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldı. Türkiye, İngiltere'de ülkelerin "kırmızı", "sarı" ve "yeşil" olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.



Londra Gündem'den Taner Bildik bugün kaleme aldığı yazısında İngiltere'nin aslında Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadığını belirterek, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nin bilgilendirme yazısına dikkat çekti.

Alınan kararla birlikte bir de büyük soru işareti belirdiğinin altını çizen Bildik, "Birleşik Krallık (BK), ABD, Avrupa Birliği (AB), ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) dışında yapılan aşılar kabul edilmiyorsa Türkiye’ye verilen aşılarda bir fark mı var?" sorusunu yöneleltti.

Bildik, "Türkiye kırmızı listeden çıkmadı! Karar, ucuz tatil peşindeki çift aşılı İngilizlere yaradı…" başlıklı yazısında, "Kararın açıklanmasından saatler sonra Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği tarafından bir bilgilendirme yazısı paylaşıldı. Bu paylaşıma göre Türkiye’de aşı olan hiç kimse karantinadan muaf olamayacak!" ifadelerine yer verdi.

Kararın hem İngiltere’de yaşayan hem de Türkiye’den İngiltere’ye gelmek için gün sayan yurttaşlar arasında sevinçle karşılandığını belirten Bildik, şunları kaydetti:

"Ama bu karar aslında Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmadı! Nasıl mı? Kararın açıklanmasından saatler sonra Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği tarafından bir bilgilendirme yazısı paylaşıldı. Bu paylaşıma göre Türkiye’de aşı olan hiç kimse karantinadan muaf olamayacak! Yani İngiltere sarı listeyi kaldırdı ama Türkiye’den gelen ve Türkiye’de aşı yaptıran herkes sarı liste uygulamasıyla ev karantinasına girecek!

Bu da ne şimdi demeyin, Büyükelçiliğin paylaşımında “Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden 2 gün içerisinde test yaptırmalarının” yeterli olacağını açıkladı. Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlara ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri şartı getirdi."

"KARAR İNGİLİZLERİ MUTLU ETTİ!"

Bu durumda Türkiye’de aşı olanların kırmızı listeden çıkmamış olduğuna değinen Bildik, "Peki bu güncelleme kime yaradı?" sorusunu yönelttiğini yazısında şunları kaydetti:

"Yaz boyunca ülkelerine gidip sevdikleriyle kucaklaşmayı, hasret gidermeyi bekleyen İngiltere’de yaşayan ailelerin çoğu okullar açıldığı için zaten Türkiye’ye gidemeyecek. Türkiye’de kalıp İngiltere’ye dönemeyen iş insanları, öğrenciler aşılarını bu süreç zarfında Türkiye’de oldular. Ama bu aşılar geçerli değil. Turist yada son anda Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmek isteyenler de geldiklerinde karantinaya girecekler… Bu güncelleme kime yaradı?

Sezon sonu ucuz tatil peşinde koşan İngiliz vatandaşlarına yaradı. Ülkenin büyük çoğunluğu aşılandığı için rahat rahat seyahat edebilecekler. Yazın son aylarında Türkiye’nin güneşinin, kumsalının tadını onlar çıkaracak. Ailelerini göremeyen ve İngiltere’de özlem çeken, Türkiye’de kalan vatandaşlarımıza işe yine esmer günler düşecek."

Türkiye’nin bu durum ile ilgili bir girişimin olup olmadığına değinen Bildik, "Bununla ilgili bir girişimi var mı? Anladığımız kadarıyla yok! Çünkü Büyükelçiliğin bu paylaşım bile kabulleniş anlamına geliyor. Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşlar da ‘kendi sorunumuzu kendimiz çözelim’ diye düşünüp hemen bir imza kampanyası başlattılar. Aşağıdaki linkten bu kampanyaya imza verebilirsiniz" diye yazdı.

TÜRKİYE’DEKİ AŞILARIN İÇERİĞİ FARKLI MI?

İngiltere’ye seyahat konusunda Türk yurttaşlarının sorununun çözülmediğini kaydeden Bildik, şunları yazdı:

"Şimdi bunu diplomatik başarı, salgınla mücadelede başarı gibi allayıp pullayıp servis etmek çok kolay. Ancak İngiltere’ye seyahat konusunda Türk vatandaşlarının sorunu çözülmüş değil. Ayrıca bu kararla birlikte bir de büyük soru işareti belirdi. BK, ABD, AB ve EFTA dışında yapılan aşılar kabul edilmiyorsa Türkiye’ye verilen aşılarda bir fark mı var? Aynı firmanın aşısı ama bu topraklarda yapılmadığı için geçerli değil!..

Akıllara hemen Hindistan’da üretilen fakat AB ülkelerinde kabul edilmeyen Oxford/AstraZeneca aşıları geliyor. Türkiye’ye gönderilen aşılarda nasıl bir fark var ki bu aşıları yaptıranlar Avrupa ve Amerika’da aynı aşıyı yaptıranlarla aynı statüde sayılmıyor?"

CEVAP BEKLEYEN SORULAR…

Bildik, son olarak, "Turizm sezonunun bitmesine kısa bir süre kala belki turizmcilerin yüzünü bir nebze de olsa güldürecek bu karar belki de hiç beklemediğimiz bir gerçekle yüzleşmemize neden olacak. Aşılar farklıysa Türkiye’ye satılan aşılar hakkında acil olarak bir açıklama yapılmalı. Türk yetkililer bu durumdan haberdar mı? Aşılarda bir farklılık yoksa bu çifte standart konusunda Dışişleri Bakanlığı’nın İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile acil olarak bunu çözmek adına girişimde bulunması lazım" ifadelerini kullandı.