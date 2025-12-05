CANLI YAYIN: Galatasaray - Samsunspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 15. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

OSIMHEN VE TORREIRA, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, yarın sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında oynayamayacak.