İngiltere'ye geçen göçmenlerin sayısında günlük rekor kırıldı

23 Ağustos 2022 Salı, 15:35

İngiliz hükümetinin ülkeye yasa dışı yollardan girenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planlarına rağmen, Manş Denizi üzerinden tehlikeli geçişlerdeki artış devam ederken, küçük tekne ve botlarla gelen göçmenlerin sayısı günlük rekor sayıya ulaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün 27 botta 1295 göçmenin İngiltere kıyılarına ulaştığı bildirildi.

Böylelikle, 11 Kasım 2021'de kırılan günlük 1185 göçmenin geçiş rekoru aşılmış oldu.

Bu yıl şimdiye kadar toplam 22 binden fazla kişi Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçerken, geçen yıl aynı dönemlerde bu sayı yaklaşık 12 bin 500 olarak kaydedilmişti.