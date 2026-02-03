İnişe dakikalar kala panik anları: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

Vietnam’dan Tayland’a giden AirAsia uçağında, alkol aldığı öne sürülen bir yolcunun çıkardığı olay paniğe neden oldu. Olay, uçağın Bangkok’a inişine dakikalar kala yaşandı.

Perşembe günü Cam Ranh–Bangkok seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta, Rus asıllı olduğu belirtilen bir yolcu, inişe yaklaşık 15 dakika kala kabin içinde huzursuz davranışlar sergilemeye başladı. Görgü tanıklarına göre yolcu, kabin ekibinin uyarılarını dikkate almayarak koridorda dolaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcunun kıyafetlerini çıkardığı ve uçaktan inmediği takdirde bağırarak tepki gösterdiği görülüyor.

Viral Press’e konuşan bir yolcu, şahsın yoğun şekilde alkol koktuğunu ve açıkça sarhoş olduğunu ifade etti.

Kabin görevlilerinin yerine oturması yönündeki tüm çağrılarına rağmen yolcu, Rusça bağırmayı sürdürdü. Olay sırasında yalnızca iç çamaşırıyla kaldığı bildirildi.

TAHLİYE SIRASINDA DÜŞTÜ, KAÇMAYA ÇALIŞTI

Gerginlik inişten sonra da sona ermedi. Yolcu, uçaktan tahliye edilirken merdivenden düşerek bacağını yaraladı.

Ardından havalimanı içinde kaçmaya çalıştığı ancak kısa sürede güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Viral Press’in aktardığına göre yolcu, hava aracını tehlikeye atma, kabin ekibinin talimatlarına uymama ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.