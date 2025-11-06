'İnsan Barbie' olarak tanınan sosyal medya fenomeni ölü bulundu

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Bárbara Jankavski, bilinen adıyla “İnsan Barbie” 31 yaşında hayatını kaybetti.

Jankavski, estetik operasyon süreçlerini paylaştığı videolarla tanınıyordu.

Instagram’da 55 binden, TikTok’ta ise 344 binden fazla takipçisi bulunan genç kadın, Haziran ayında yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.

CNN Brasil’in elde ettiği polis raporuna göre, 51 yaşındaki kamu avukatı Renato Campos Pinto de Vitto, Jankavski ile ölümünden önceki gece birlikte olduğunu ve onu “cinsel hizmet” karşılığında kiraladığını ifade etti.

De Vitto’nun ifadesine göre ikili birlikte yasadışı madde kullandı ve Jankavski uyuduktan sonra hareketsiz kaldığını fark etti. Bunun üzerine acil servisi arayıp doktorlar gelene kadar dokuz dakika boyunca kalp masajı yaptığını söyledi.

“ŞÜPHELİ ÖLÜM” OLARAK KAYDA GEÇTİ

Sao Paulo Askeri Polisi, Jankavski’nin sadece iç çamaşırıyla ve sol gözünde darbe izi, sırtında morluklarla bulunduğunu açıkladı.

Bir arkadaşı, yüzündeki yaranın “daha önce düşmesi sonucu oluştuğunu” söyledi.

Adli Tıp Kurumu, otopsi ve toksikoloji testleri istedi; olay “şüpheli ölüm” olarak kayda geçti.

Jankavski, ölümünden önce bir aydan uzun süredir sosyal medya hesabını güncellememişti. En son 1 Ekim’de, başka bir influencer olan Avós da Razão ile çektiği bir videoyu paylaşmıştı.

Genç fenomenin ölüm haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, paylaşımlarının altına taziye ve anma mesajları bıraktı.