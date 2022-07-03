'İnsan eti' tadındaki vegan burger ödül kazandı
Sadece Cadılar Bayramı'na özel üretilen 'insan eti tadında vegan burger' ödüle layık görüldü. İsveç merkezli firmanın yöneticisi Henrik Åkerman, "Misyonumuz insanların yemek yeme şeklini değiştirmek" diye konuştu. Firma, insan etinin tadının "saatlerce araştırıldığını" kaydetti.
İsveç merkezli bitki bazlı protein üreticisi Oumph!'un ürettiği burger, 20-24 Haziran'da Fransa'da düzenlenen Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde Marka Deneyimi & Aktivasyonu kategorisinde Gümüş Aslan'a uzandı.
Firma, söz konusu burgeri Cadılar Bayramı için bir kereye mahsus olmak üzere ürettiğini Ekim 2021'de duyurmuştu. Üretiminin Cadılar Bayramı'ndan sonra durdurulduğu bildirilmişti. Yapılan açıklamada "Durdurulmasaydı bu ürkütücü olurdu" ifadelerine yer verilmişti.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; insan eti fikri ürkütücü olsa da, firma aslında bu hamleyle hayvanlardan yapılan ürünlerin kökenini sorgulatmayı amaçladığını bildirmişti.
İNSAN ETİNİN TADI SAATLERCE ARAŞTIRILDI
Oumph!'un kurucu ortağı Ankan Linden, bu burgerin merak uyandırmasını ve biraz da iğrendirmesini beklediğini söylemiş ve fikrin insanları rahatsız etmeyi amaçladığını vurgulamıştı. Firma, insan etinin tadının "saatlerce araştırıldığını" kaydetmişti.
Ürün, fastfood zinciri Burger King ve reklam ajansı Ogilvy'nin Brezilya'da hayata geçirdiği Burger Glitch kampanyasının Altın Aslan'a ulaştığı kategoride ikinci seçildi.
"MİSYONUMUZ İNSANLARIN YEMEK YEME ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK"
Oumph! yöneticisi Henrik Åkerman, ödül ve çalışmalarından gurur duyduğunu söyledi:
"Misyonumuz insanların yemek yeme şeklini değiştirmek. Görevimiz, bu değişimi gerçekleştirmek için yaratıcılığı bir araç olarak kullanmak. Küçük bir markayız. Bu yüzden cesur ve bazı sınırları zorlamaya hazır olmamız gerekiyor. Bence bu ödül tam da bunu yaptığımızın iyi bir örneği."
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