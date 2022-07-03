Bebeği yetersiz beslenmeden öldü: Vegan anne mahkeme tarafından suçlu bulundu

03 Temmuz 2022 Pazar, 13:46

Florida eyaletinde yaşayan Shelia O’Leary, kendi gibi vegan beslenmesini istediği 18 aylık bebeğini yalnızca sebze ve meyvelerden oluşan kısıtlayıcı bir diyetle besledi. Bebek, 2019 yılında hayatını kaybetti.

Bebeğin ölümü sonrası yargılanan O’Leary, birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış cinayet, çocuk istimarı ve iki çocuk ihmâli olmak üzere altı suçtan suçlu bulundu.

Aynı suçlardan yargılanan tutuklu baba Ryan O’Leary’nin davası sürüyor.

ANNE VE BABA SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Anne ve babanın her ikisi de suçlamaları reddetti ve daha önce 30 yıl hapis cezası teklif eden savunma anlaşmasını kabul etmedi. Çiftin ciddi şekilde yetersiz beslenmiş, sarı tenli ve çürük dişleri olan iki büyük çocuğu daha var.

Doktorlar, Ezra Eylül 2019'da öldüğünde, çocuğun bir haftadır beslenmediğini tespit etmişti. Annesi, Ezra diş çıkardığı için onu sadece emzirdiğini söylemişti. Cinayetle suçlanan Sheila ve kocası, Ezra'nın nefesinin kesilmesi üzerine 911'i aradı.

Ezra'nın anne ve babası cinayet suçlamasını kabul etmedi ve savcıların anlaşma taleplerini reddetti.

GERÇEKLER OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Öldüğünde sadece 7.7 kilogram olan Ezra'ya yapılan otopside çocuğun açlık ve susuzluk gibi hayati durumlardan dolayı karaciğerinin çalışmadığı ve ellerinin ve ayaklarının da şişmiş olduğu açıklanmıştı. Eyalet Savcı Yardımcısı Sara Miller duruşmada “Çığlıklarını görmezden gelmeyi seçti. Kemiklerini görmek için teraziye ihtiyacı yoktu” demişti.

18 aylık bebek Ezra’nın yeterli beslenmediği ve “açlıktan öldüğü” belirtildi. Mahkemede, bebeğin hayatını kaybettiğinde 7 aylık bir bebeğin olması gereken kiloda olduğu da aktarıldı.